Іспанія

Легенда.

Хорватський півзахисник Лука Модрич висловився після останнього матчу в футболці мадридського Реала проти Реал Сосьєдад (2:0) в рамках іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Настав момент, якого ніколи я не хотів, але це була довга та прекрасна подорож.

Перш за все, я хотів би подякувати президенту клубу Флорентіно Пересу. Я хотів би подякувати всім тренерам, з якими працював всі ці роки, партнерам по команді і людям, які допомагали мені. Дякую вам від усього серця.

Ми багато виграли, у нас були чудові моменти. Ви дарували мені любов усі ці роки. Немає слів, щоб віддячити вам за все, що ви давали мені весь цей час.

Я хочу сказати фразу, яку я бачив і яка мені сподобалася: "Не плач, тому що все закінчилося, посміхайся, тому що це сталося". Хай живе Мадрид і нічого більше", — сказав Модрич.

Лука Модрич приєднався до мадридського Реала у 2012 році з лондонського Тоттенгема. Хорват є найбільш титулованим футболістом в історії Реала — на його рахунку 28 трофеїв. Загалом він відіграв за "вершкових" 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 результативних передач.