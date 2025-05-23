Іспанія

Хорват залишає Реал.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловився про відхід з "королівського" клубу Луки Модрича. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Лука Модрич назавжди залишиться в серцях всіх вболівальників клубу як унікальний і зразковий футболіст, який завжди представляв цінності Реала.

Його футбол закохав у себе фанатів Реала і вболівальників по всьому світу. Його спадщина житиме вічно", — сказав Перес.

Лука Модрич приєднався до мадридського Реала у 2012 році з лондонського Тоттенгема. Хорват є найбільш титулованим футболістом в історії Реала — на його рахунку 28 трофеїв. Загалом він відіграв за "вершкових" 590 матчів, забив 43 голи та віддав 95 результативних передач.