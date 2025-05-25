Іспанія

У уругвайського хавбека дискомфорт у попереку.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде потрапив у лазарет через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний уругваєць отримав пошкодження у минулому матчі Ла Ліги проти Сосьєдада (2:0), у якому він відіграв до фінального свистка.

Після медичного обстеження у нього виявили дискомфорт у попереку, через що, за інформацією ЗМІ, він пропустить один чи два тижні залежно від характеру пошкодження.

Таким чином, Федеріко має повернутись до старту Клубного чемпіонату світу, який пройде в США.

Цього сезону Вальверде провів 58 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо — головний тренер Реала.