Іспанія

Ця нагорода присуджується гравцю-іспанцю, який за сезон забив найбільше голів у Ла Лізі.

Нападник Вільярреала Айосе Перес став володарем трофею Сарри за підсумками сезону-2024/25. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ця нагорода присуджується іспанському гравцю, який забив найбільше голів у сезоні чемпіонату Іспанії.

Цього сезону Перес провів 30 матчів, у яких забив 19 голів та віддав дві результативні передачі.

Для Айосе це перша нагорода в кар'єрі. До цього "жовта субмарина" отримувала цю нагороду в сезоні-2020/21, коли таку честь отримав Жерар Морено.

Раніше повідомлялося, що стали відомі номінанти на звання найкращого тренера іспанської Ла Ліги.