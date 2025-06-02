"Королівський" клуб.
Флорентіно Перес, getty images
02 червня 2025, 22:54
Мадридський Реал визнаний найдорожчим футбольним клубом у світі четвертий рік поспіль з оціночною вартістю в 6,75 мільярда доларів. Про це повідомляє журнал Forbes.
За інформацією джерела, "королівський" клуб також став першим в історії, чий дохід перевищив мільярд доларів за підсумками одного фінансового року — 1,13 млрд. доларів (2024-й рік).
Топ-10 найдорожчих клубів за версією Forbes виглядає наступним чином:
Реал Мадрид — 6,75 мільярда доларів.
Манчестер Юнайтед — 6,6 мільярда доларів.
Барселона — 5,65 мільярда доларів.
Ліверпуль — 5,4 мільярда доларів.
Манчестер Сіті — 5,3 мільярда доларів.
Баварія — 5,1 мільярда доларів.
ПСЖ — 4,6 мільярда доларів.
Арсенал — 3,4 мільярда доларів.
Тоттенгем — 3,3 мільярда доларів.
Челсі — 3,25 мільярда доларів.
Підкреслимо, що в списку немає жодного італійського клубу.