Іспанія

"Королівський" клуб.

Мадридський Реал визнаний найдорожчим футбольним клубом у світі четвертий рік поспіль з оціночною вартістю в 6,75 мільярда доларів. Про це повідомляє журнал Forbes.

За інформацією джерела, "королівський" клуб також став першим в історії, чий дохід перевищив мільярд доларів за підсумками одного фінансового року — 1,13 млрд. доларів (2024-й рік).

Топ-10 найдорожчих клубів за версією Forbes виглядає наступним чином:

Реал Мадрид — 6,75 мільярда доларів.

Манчестер Юнайтед — 6,6 мільярда доларів.

Барселона — 5,65 мільярда доларів.

Ліверпуль — 5,4 мільярда доларів.

Манчестер Сіті — 5,3 мільярда доларів.

Баварія — 5,1 мільярда доларів.

ПСЖ — 4,6 мільярда доларів.

Арсенал — 3,4 мільярда доларів.

Тоттенгем — 3,3 мільярда доларів.

Челсі — 3,25 мільярда доларів.

Підкреслимо, що в списку немає жодного італійського клубу.