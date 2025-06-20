Іспанія

Барселонський клуб уклав дворічну угоду з найкращим бомбардиром Алавеса минулого сезону.

Еспаньйол офіційно оголосив про підписання нападника Кіке Гарсії. 35-річний іспанський форвард приєднався до каталонського клубу на правах вільного агента та підписав контракт на два роки.

Минулого сезону Кіке виступав за Алавес, де провів один із найуспішніших періодів у кар’єрі. Він забив 13 м’ячів у 35 матчах Ла Ліги — це його особистий рекорд в елітному дивізіоні Іспанії.

Протягом кар'єри Гарсія також захищав кольори Мурсії, Мідлсбро, Ейбара та Осасуни, зарекомендувавши себе як стабільний та працездатний форвард.

Це вже друге літнє підписання Еспаньйола — напередодні клуб оголосив про перехід сербського голкіпера Марко Дмитровича з Леганеса. Він замінить Жоана Гарсію, який цього літа став гравцем Барселони.

Раніше повідомлялось, що Еспаньйол підписав воротаря Леганеса Дмітровича.