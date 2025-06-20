Барселонський клуб уклав дворічну угоду з найкращим бомбардиром Алавеса минулого сезону.
Кіке Гарсія, Еспаньйол
20 червня 2025, 18:52
Еспаньйол офіційно оголосив про підписання нападника Кіке Гарсії. 35-річний іспанський форвард приєднався до каталонського клубу на правах вільного агента та підписав контракт на два роки.
Минулого сезону Кіке виступав за Алавес, де провів один із найуспішніших періодів у кар’єрі. Він забив 13 м’ячів у 35 матчах Ла Ліги — це його особистий рекорд в елітному дивізіоні Іспанії.
Протягом кар'єри Гарсія також захищав кольори Мурсії, Мідлсбро, Ейбара та Осасуни, зарекомендувавши себе як стабільний та працездатний форвард.
Це вже друге літнє підписання Еспаньйола — напередодні клуб оголосив про перехід сербського голкіпера Марко Дмитровича з Леганеса. Він замінить Жоана Гарсію, який цього літа став гравцем Барселони.
Раніше повідомлялось, що Еспаньйол підписав воротаря Леганеса Дмітровича.