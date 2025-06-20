Каталонський клуб швидко визначився із заміною для Жоана Гарсії.
Марко Дмітрович, ФК Еспаньйол
20 червня 2025, 00:25
Еспаньйол на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Леганеса Марко Дмітровичем.
Угода з 33-річним сербом розрахована до літа 2028 року.
Футболіст стане гравцем "папуг" після 30 червня, коли у нього закінчиться контракт з Леганесом.
Минулого сезону Дмитрович провів 32 матчі, з яких десять на нуль при 49 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про підписання Жоана Гарсії.