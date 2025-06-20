Іспанія

Каталонський клуб швидко визначився із заміною для Жоана Гарсії.

Еспаньйол на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Леганеса Марко Дмітровичем.

Угода з 33-річним сербом розрахована до літа 2028 року.

Футболіст стане гравцем "папуг" після 30 червня, коли у нього закінчиться контракт з Леганесом.

Минулого сезону Дмитрович провів 32 матчі, з яких десять на нуль при 49 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про підписання Жоана Гарсії.