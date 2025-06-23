Іспанія

Півзахисник Реала нарешті прооперує проблемне плече, з яким грав майже два роки.

Один із лідерів Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем після тривалих місяців гри з травмою плеча нарешті пройде операцію. За словами футболіста, хірургічне втручання заплановано на період одразу після клубного чемпіонату світу.

Проблема тягнеться ще з листопада 2023 року, коли Беллінгем отримав вивих плеча у поєдинку проти Райо Вальєкано. Через щільний календар гравець не мав можливості пройти повноцінне лікування, тож змушений був виступати в бандажі.

Після перемоги Реала над мексиканською Пачукою англієць підтвердив, що процедура вже близько: біль зменшився, але саме плече потребує серйозного втручання. Беллінгем зазначив, що втомився від обмежень у грі, і готовий нарешті відновитися повністю.