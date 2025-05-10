Іспанія

Або пропуск клубного чемпіонату світу або під питанням старт у новому сезоні.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем ризикує пропустити старт наступного сезону. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 21-річному англійцю влітку доведеться перенести операцію на проблемному плечі, через яке він пропустив частину матчів у нинішній кампанії.

Якщо футболіст віддасть перевагу операції після кінця сезону у Ла Лізі, то він пропустить клубний чемпіонат світу, який пройде влітку, а якщо після турніру, то він буде змушений відновлюватися на старті нового сезону і повернеться на поле лише у вересні.

Нинішнього сезону Беллінгем провів 48 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 14 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий виплатити Баєру компенсацію за Хабі Алонсо.