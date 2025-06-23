Іспанія

Французький клуб не активував опцію повноцінного трансферу, попри можливість придбати гравця за 12 мільйонів євро.

Ісмаель Беннасер не залишиться в Лізі 1 — Марсель вирішив не використовувати право викупу опорного півзахисника, орендованого в Мілана. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Французи підписали алжирця в оренду в лютому, заплативши за піврічне користування один мільйон євро. У контракті була прописана опція викупу за 12 мільйонів євро плюс три мільйони бонусами, однак керівництво Марселя вирішило не вкладати ці кошти в трансфер.

Таким чином, Беннасер повертається до Мілана, де має чинну угоду до літа 2027 року. У сезоні-2024/25 він провів 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома гольовими передачами.

Нагадаємо, алжирський хавбек приєднався до россонері влітку 2019 року з Емполі за 17,2 мільйона євро.

Раніше стало відомо, що Аль-Хіляль пішов у ва-банк у питанні трансферу Тео Ернандеса.