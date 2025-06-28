Команда продовжує працювати над комплектацією складу перед стартом нового сезону.
Роберто Фернандес, ФК Еспаньйол
28 червня 2025, 12:20
Еспаньйол на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із нападником Браги Роберто Фернандесом.
Угода з 22-річним іспанцем розрахована на шість років. При цьому "папуги" викупили лише 50% прав на футболіста.
Фернандес виступав за іспанський клуб із січня цього року — на його рахунку 19 матчів, шість голів та один асист.
Також Еспаньйол продовжив орендну угоду із захисником Вільярреала Карлосом Ромеро. Нова угода розрахована до літа 2026 року.
У минулій кампанії Ромеро провів 35 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Еспаньйол підсилився захисником Ельче.