Іспанія

Команда продовжує працювати над комплектацією складу перед стартом нового сезону.

Еспаньйол на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із нападником Браги Роберто Фернандесом.

Угода з 22-річним іспанцем розрахована на шість років. При цьому "папуги" викупили лише 50% прав на футболіста.

Фернандес виступав за іспанський клуб із січня цього року — на його рахунку 19 матчів, шість голів та один асист.

Також Еспаньйол продовжив орендну угоду із захисником Вільярреала Карлосом Ромеро. Нова угода розрахована до літа 2026 року.

У минулій кампанії Ромеро провів 35 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Еспаньйол підсилився захисником Ельче.