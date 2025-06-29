Іспанія

Іспанський клуб не планує продовжувати оренди, а гравців, ймовірно, чекають нові трансфери.

Севілья офіційно підтвердила завершення співпраці з двома півзахисниками — Саулем Ньїгесом і Самбі Локонгою. Обидва футболісти повертаються до своїх клубів після завершення орендних угод: Сауль — до мадридського Атлетіко, а Локонга — до лондонського Арсеналу.

Попри надії, які покладалися на обох гравців, жоден не зумів закріпитися в основі андалусійського клубу. Рішення не продовжувати їхню присутність у складі виглядає логічним кроком у межах літньої кадрової перебудови Севільї.

Натомість Атлетіко та Арсенал, за даними іспанських медіа, не планують залишати півзахисників у своїх ростерах на сезон-2025/26. Обом активно підшуковують нові варіанти для продовження кар’єри, і вже в найближчі тижні можуть з’явитися новини про потенційні трансфери чи нові оренди.

Раніше повідомлялося, що Матіас Алмейда — новий головний тренер Севільї.