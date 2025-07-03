24-річний малієць став вільним агентом.
Ібраїма Конате, ФК Жирона
03 липня 2025, 18:39
Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Ібраїми Конате.
Угода з 24-річним малійцем була розірвана по взаємній згоді сторін. Футболіст отримав статус вільного агента.
У складі Жирони вихованець клубної академії провів 69 матчів, у яких він забив один гол.
Минулого сезону Кебе виступав за бельгійський Ломмел на правах оренди — на його рахунку 24 матчі, один гол та один асист.
Раніше повідомлялося, що Жирона продовжила контракт із зіркою молодіжної команди.