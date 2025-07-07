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Іспанець поділився своїми думками перед півфіналом КЧС-2025.

Захисник мадридського Реалу Фран Гарсія прокоментував майбутній матч Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ.

"Ми на сьомому небі від щастя, що вийшли до півфіналу. Матч із Боруссією Д закінчився божевільним чином. Нам не пощастило з пропущеним пенальті, але я хотів би зосередитися на позитиві.

Перші переможці нового турніру завжди увійдуть до історії, і ми повністю зосереджені на тому, щоби це сталося. Наскільки я розумію, Реал — найкраща команда у світі, і ми завжди серед фаворитів, у якому б турнірі ми не грали.

ПСЖ вже довів, наскільки він якісний як на внутрішній арені, так і в Лізі чемпіонів. Вони претендували на перемогу із самого початку турніру. Вважаю, наші флангові гравці мають бути готовими закривати їх вінгерів та ускладнювати їм життя. Але нашим суперникам теж слід боятися.

На мій погляд, Реал, як і раніше, залишається найкращою командою. Тепер ми маємо довести це на полі. Потрібно залишатися зосередженими та продовжувати нарощувати прогрес, досягнутий із приходом нового тренера. Ми викладаємося, і ви потроху можете спостерігати це зрушення у менталітеті", — наводить слова Гарсії прес-служба ФІФА.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Реал відбудеться у середу, 9 липня, о 22:00.