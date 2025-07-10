Іспанія

Віктор Муньйос змінить клуб цього літа.

Нападник мадридського Реалу Віктор Муньйос незабаром стане гравцем Осасуни. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 21-річного іспанця за шість мільйонів євро.

Також наголошуються, що "вершкові" отримають половину суми від наступного продажу гравця.

Муньйос був у складі Реалу з січня 2021 року, а до цього виховувався в академії Барселони.

Минулого сезону Віктор провів чотири матчі за основну команду, в яких відіграв на полі 47 хвилин. Також на його рахунку 34 матчі за Кастіллю — 11 голів та сім асистів.

Раніше повідомлялося, що Реал попросив Ла Лігу перенести матч стартового туру з Осасуною.