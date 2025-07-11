Іспанія

Бразильський футболіст пропустить кілька тижнів.

Нападник мадридського Реала Ендрік може пропустити старт майбутнього сезону в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у 18-річного бразильця стався рецидив м'язового пошкодження стегна, яке він отримав у середині травня у матчі проти Севільї (2:0) у Ла Лізі.

Зазначається, що футболіст може пропустити кілька тижнів та не встигнути відновитися до старту нового сезону.

Минулого сезону Ендрік провів 37 матчів, у яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, у стартовому турі Ла Ліги Реал зіграє проти Осасуни. Гра відбудеться 19 серпня.

Раніше Хабі Алонсо підтвердив, що Ендрік залишиться в Реалі.