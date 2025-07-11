Іспанія

Хорватський хавбек зворушливо попрощався з "вершковими".

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич зворушливо попрощався із мадридським Реалом після Клубного чемпіонату світу-2025.

"Складно сказати, але почуття змішані. Незабутня, славна і переможна епоха закінчилася. Те, що я пережив, приносить мені ще більше радості. Спогади про все, чого я тут домігся, роблять мене дуже щасливим, навіть якщо все це позаду. У Реалі я виріс як гравець та як людина. Реал дав мені все як футболісту, і за це я вдячний все життя. Я завжди вболіватиму за Реал Мадрид.

Це був довгий, але незабутній шлях. У мене з'явився ще один дім далеко від рідного дому, адже Мадрид та Іспанія для мене як другий дім. Я дуже щасливий і впевнений, що згодом буду краще усвідомлювати, чого я досяг, тому що мені знадобиться час, щоб узагальнити всі емоції і все, чого я досяг тут.

Бачучи свою статистику, я почуваюся щасливим та гордим за те, чого я тут досяг. Бути гравцем, який виграв найбільше титулів у найкращому клубі в історії футболу, вражає. Але річ не тільки в цьому. Є й інші речі, наприклад, любов від вболівальників. Я завжди пам'ятаю про це, тому що це те, що ніхто не зможе в тебе забрати. Людей не обдуриш, і вони не любитимуть тебе тільки тому, що ти граєш за Реал, але любов, яке вони виявили до мене, вражає. Я ніколи не міг собі цього уявити.

Президент Флорентіно Перес був дуже важливим для мене, насамперед тому, що він привів мене сюди. З того моменту він завжди виявляв до мене особливу прихильність, завжди ставився до мене дуже добре. Тепер я можу сказати: він ставився до мене по-іншому, мав особливу прихильність до мене. І, гадаю, він виявив її в моїй останній грі, бо я ніколи не бачив, щоб президент плакав. Коли я бачу ці кадри, розумію, що ця людина справді поважає тебе. Я буду вічно вдячний йому за все, що він зробив для мене та моєї родини.

Складно вибрати один момент із безлічі дорогоцінних миттєвостей, які я пережив тут, але я завжди виділяю і хочу пам'ятати Ла Десіму, бо саме там, можна сказати, все почалося. З неї почалося домінування останніх 12-13 років, яке було неймовірним: шість титулів Ліги чемпіонів за десять років. Я завжди згадую Ла Десіму, тому що це було вражаюче, і те, як ми її виграли, ідеально відображає суть Реала: ніколи не здаватися і вірити до кінця. Ми це зробили та довели у тому матчі. Я також запам'ятаю святкування на стадіоні Сібелес. Це було щось прекрасне і незабутнє для вболівальників Реала, бо число десять – особливе. Для мене це теж особлива цифра. Коли я згадую це святкування, я завжди посміхаюся.

Я ніколи не думав про те, яким би я хотів залишитись у пам'яті. Але клуб хоче, щоб мене запам'ятали. Як хорошу людину, перш за все. І як гравця, який завжди віддавав всього себе, який шанував усіх: суперників, партнерів по команді та вболівальників; як гравця, який завжди віддавав себе Реалу", — наводить слова Модрича прес-служба "вершкових".

Раніше стало відомо, що Модрич продовжить свою кар'єру у Мілані.