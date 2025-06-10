Хорват відзначився результативним ударом у ворота чехів.
Лука Модрич, Getty Images
10 червня 2025, 08:00
Хорватія у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі розгромила Чехію (5:1).
У цьому поєдинку результативним ударом відзначився півзахисник Лука Модрич, котрий забив на 62 хвилині.
Таким чином, Модрич став найвіковішим гравцем серед європейських збірних, який забивав у відбіркових матчах чемпіонату світу. На момент матчу йому було 39 років та 9 місяців.
Попередній рекорд належав боснійцю Едіну Джеко, який забив у ворота Сан-Марино у матчі відбору ЧС у віці 39 років та 2 місяців.
На Football.ua буде доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Чехія.