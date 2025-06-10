Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хорват відзначився результативним ударом у ворота чехів.

Хорватія у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі розгромила Чехію (5:1).

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився півзахисник Лука Модрич, котрий забив на 62 хвилині.

Таким чином, Модрич став найвіковішим гравцем серед європейських збірних, який забивав у відбіркових матчах чемпіонату світу. На момент матчу йому було 39 років та 9 місяців.

Попередній рекорд належав боснійцю Едіну Джеко, який забив у ворота Сан-Марино у матчі відбору ЧС у віці 39 років та 2 місяців.

На Football.ua буде доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Чехія.