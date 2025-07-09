Іспанія

Досвідчений футболіст відповів відмовою.

Захисник мадридського Реала Лукас Васкес міг продовжити свою кар'єру в Еспаньйолі. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, керівництво "папуг" запропонувало контракт 34-річному іспанцю, який стане вільним агентом після завершення Клубного чемпіонату світу-2025 у складі "вершкових".

Однак ідея не мала успіху — досвідчений футболіст відповів відмовою і зараз розглядає варіант із пропозицією з Катару, де він може заробити солідну суму.

Минулого сезону Васкес, який вже виступав за Еспаньйол на правах оренди в сезоні-2014/15, провів 52 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал попросив Ла Лігу перенести матч стартового туру з Осасуною.