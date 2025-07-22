Іспанія

Каталонський клуб не може вести перемовини, оскільки футболіст наразі не має ліцензованого представника.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг звільнив свого агента Алі Дурсуна, що ускладнило процес перемовин із клубом щодо продовження контракту. Про це повідомляє видання AS.

У каталонців наразі немає можливості офіційно вести діалог із футболістом, оскільки де Йонг не має нового ліцензованого агента. Його юридичними справами опікується адвокат із Нідерландів, проте він не має дозволу від ФІФА на представлення інтересів гравця у трансферних та контрактних справах.

Клуб очікує на те, що де Йонг призначить нового офіційного представника, щоби відновити переговори.

28-річний хавбек виступає за Барселону з 2019 року. У минулому сезоні він провів 46 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та зробив дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Жоан Гарсія зазнав тиску після переходу в Барселону.