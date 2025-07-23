Іспанія

21-річний уругваєць Альваро Родрігес змінив клуб перед новим сезоном.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Альваро Родрігеса, який продовжить свою кар'єру у складі Ельче.

За даними Transfermarkt, сума трансферу становила близько двох мільйонів євро, а сам футболіст поставив підпис під чотирирічним контрактом.

Родрігес перебував у системі "вершкових" з літа 2020 року. Після трьох сезонів у молодіжних командах він дебютував за основну команду Реала у січні 2023 року.

Минулого сезону Родрігес провів 26 матчів у складі Хетафе на правах оренди — на його рахунку три голи та один асист.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль розглядає Родріго як заміну Луїсу Діасу.