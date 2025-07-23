21-річний уругваєць Альваро Родрігес змінив клуб перед новим сезоном.
Альваро Родрігес, ФК Ельче
23 липня 2025, 10:39
Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Альваро Родрігеса, який продовжить свою кар'єру у складі Ельче.
За даними Transfermarkt, сума трансферу становила близько двох мільйонів євро, а сам футболіст поставив підпис під чотирирічним контрактом.
Родрігес перебував у системі "вершкових" з літа 2020 року. Після трьох сезонів у молодіжних командах він дебютував за основну команду Реала у січні 2023 року.
Минулого сезону Родрігес провів 26 матчів у складі Хетафе на правах оренди — на його рахунку три голи та один асист.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль розглядає Родріго як заміну Луїсу Діасу.