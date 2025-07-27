Іспанія

Форвард Барселони зосереджений на грі і не планує, що робитиме після завершення сезону.

Нападник Барселони Роберт Левандовскі зізнався, що не має конкретних планів щодо свого майбутнього після завершення поточного сезону. Про це він розповів в інтерв’ю іспанському виданню Sport.es.

"Я не знаю. Не будую подібних планів. Зараз не має значення, що буде після сезону. Я спокійний. Головне – те, що я хочу зробити на полі. Те, що я відчуваю всередині, у серці та в голові. Спочатку давайте подивимося, що станеться цього року", — зазначив 36-річний футболіст.

У новому сезоні досвідчений поляк продовжить виступи за Барселону, однак питання про його подальшу кар’єру залишається відкритим.

Раніше стало відомо, що Левандовські повернеться до збірної Польщі після призначення Урбана.