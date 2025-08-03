Іспанія

"Матрацники" можуть підписати молодого іспанця.

Мадридський Атлетіко виявляє серйозний інтерес до півзахисника каталонської Барселони Марка Касадо. Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

За інформацією джерела, попри інтерес з боку "матрацників" 21-річний іспанець хоче залишитися в "Барсі" та довести свою профпридатність головному тренеру команди Гансі Фліку.

Тим не менш, керівництво каталонського клубу не перешкоджатиме продажу свого вихованця, якщо отримає від Атлетіко 30 млн. євро, розуміючи, що цей трансфер може допомогти "синьо-гранатовим" уникнути обмежень в реєстрації нових футболістів.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Марк Касадо відіграв за Барселону 36 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач.