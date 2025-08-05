Іспанія

Сімеоне хоче підсилити центр поля 28-річним іспанцем, який провів сильний сезон у Бундеслізі.

Атлетіко Мадрид розглядає можливість трансферу півзахисника Байєра Алейша Гарсії.

Як повідомляє видання Fichajes, головний тренер Дієго Сімеоне особисто зацікавлений у запрошенні 28-річного іспанця, який може посилити конкуренцію у центрі поля.

Гарсія провів минулий сезон на стабільному рівні, зігравши 28 матчів у чемпіонаті Німеччини, де забив три голи та віддав чотири результативні передачі.

Мадридці шукають досвідченого виконавця, який додасть глибини складу, і Гарсія виглядає як потенційно якісне підсилення.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал викупив Б’юкенена в Інтера.