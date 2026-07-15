Іспанія

Уругвайський захисник "синьо-гранатових" потрапив у сферу інтересів мадридського клубу та може стати частиною угоди щодо Хуліана Альвареса.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо зацікавив мадридське Атлетіко.

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне уважно стежить за ситуацією уругвайця, який, за чутками, може замислитися про зміну оточення, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Мадридцям потрібен новий центрбек — у клубі вважають кандидатуру Араухо вельми привабливою. Не виключено, що 27-річний футболіст опосередковано або безпосередньо стане частиною угоди щодо переходу нападника Хуліана Альвареса у зворотному напрямку.

Оціночна вартість Рональда Араухо на порталі Transfermarkt становить 20 мільйонів євро, а його чинний контракт із "синьо-гранатовими" розрахований до 2031 року.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко може потрапити до пастки фінансового фейр-плей.