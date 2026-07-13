Іспанія

Клуб гарно скупився на ринку, але тепер настав час продавати.

Мадридський Атлетіко цьогорічного літнього трансферного вікна вже встиг підписати нападника Кан-ін Лі із французького ПСЖ, півзахисник Мортена Юльманна з лісабонського Спортінга та захисника Алехандро Грімальдо з леверкузенського Баєра на загальну суму в понад 80 млн євро.

Відповідно, для того, щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плей у іспанській Ла Лізі та мати змогу зареєструвати нових гравців, "матрацники" мають продати своїх гравців на аналогічну суму.

У планах на вихід були четверо футболістів — Тіаго Альмада, Александер Серлот, Хосе Марія Хіменес та Маттео Руджері.

Однак лише в питанні переходу одного з цих футболістів за останній час удалось досягти бодай якогось прогресу — за 50% прав на аргентинського нападника Рівер Плейт дає 20 млн євро.

Цей трансфер очікується вже після завершення чемпіонату світу-2026.

Тоді як щодо інших гравців Атлетіко всі перемовини зайшли до глухого кута.

За Серлотом полював туринський Ювентус, але жодного прогресу в перемовинах не було, а на пропозиції гравця кільком клубам англійської Прем’єр-ліги Атлетіко відповіді так і не отримав.

Руджері також перебував у полі зору "Старої Синьйори", але спочатку вона має вирішити долю Андреа Камб’язо, а стосовно Хіменеса до Атлетіко ніхто не звертався, тоді як і сам клуб не очікує значних прибутків від цього трансферу.

Цією ситуацією може скористатись каталонська Барселона, яка вже зробила пропозицію "матрацникам" із приводу аргентинського нападника Хуліана Альвареса, яка з надлишком перевершить усі витрати мадридського клубу на це трансферне вікно, та чекає на відповідь.