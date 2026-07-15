Іспанія

Габонський нападник близький до переходу в Депортіво А-Корунья, який цього сезону повернувся до елітного дивізіону.

Нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом залишить французький клуб і продовжить кар'єру в Депортіво. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, 37-річний габонець уже близький до завершення повноцінного трансферу в клуб із Ла-Коруньї, який за підсумками минулого сезону повернувся до Ла Ліги. Очікується, що угоду буде оформлено найближчими днями.

Повідомляється, що сума трансферу становитиме близько 1,5 мільйона євро. Для Марселя продаж форварда стане частиною перебудови складу перед стартом нового сезону. Раніше команду залишив Мейсон Грінвуд, який приєднався до Фенербахче.

Водночас Депортіво розраховує, що досвідчений нападник допоможе команді закріпитися в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії після повернення до найвищого рівня.

У разі завершення угоди Обамеянг знову виступатиме в Ла Лізі, де раніше вже захищав кольори Барселони.