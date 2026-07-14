Туреччина

24-річний англійський нападник перейшов з Марселя та уклав із турецьким клубом чотирирічний контракт.

Фенербахче офіційно оголосив про підписання англійського форварда Мейсона Грінвуда.

24-річний футболіст перейшов до стамбульської команди з Марселя та підписав контракт терміном на чотири роки.

За умовами угоди, Фенербахче виплатить французькому клубу 39 мільйонів євро. Сума трансферу буде перерахована трьома рівними платежами протягом наступних трьох років. Також турецький клуб покриє солідарні виплати, передбачені регламентом ФІФА.

Після завершення всіх формальностей у Фенербахче привітали новачка з переходом та побажали йому успіхів, перемог і нових титулів у складі "жовто-синіх".

Минулого сезону Грінвуд успішно виступав за Марсель, забивши 26 голів та віддавши 11 асистів у 45 поєдинках.