Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27 Полісся прийматиме Копенгаген.

Перший матч відбудеться в четвер, 23 липня, на Кошицькій футбольній арені в Словаччині. Початок — о 21:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде португалець Давід Сілва.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Бо Свенссона. Так, на перемогу Копенгагена можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 3.98. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.74.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тайм із більшою кількістю голів: 2-й", представлений показником 2.07.

Коефіцієнтом 2.37 оцінена ймовірність того, що Полісся заб'є один гол.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють + Копенгаген не програє". На нього можна поставити з показником 2.11.

Слідкуйте за матчем Полісся — Копенгаген на Football.ua.