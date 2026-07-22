Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Полісся, facebook.com/fcpolissya
22 липня 2026, 23:03
У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27 Полісся прийматиме Копенгаген.
Перший матч відбудеться в четвер, 23 липня, на Кошицькій футбольній арені в Словаччині. Початок — о 21:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде португалець Давід Сілва.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Бо Свенссона. Так, на перемогу Копенгагена можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 3.98. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.74.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Тайм із більшою кількістю голів: 2-й", представлений показником 2.07.
Коефіцієнтом 2.37 оцінена ймовірність того, що Полісся заб'є один гол.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють + Копенгаген не програє". На нього можна поставити з показником 2.11.
Слідкуйте за матчем Полісся — Копенгаген на Football.ua.