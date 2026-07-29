Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2026/27 Динамо Київ гостюватиме в ПАОКа (перший матч — 2:3).

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 30 липня, на Тумба Стедіум у Салоніках, Греція. Початок — о 20:30 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде поляк Даміан Сільвестжак.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Алессіо Ліші. Так, на перемогу ПАОКа можна поставити з коефіцієнтом 1.81, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 4.22. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.82.

Вихід греків до наступного раунду турніру оцінюється в 1.12, а українців — в 5.98.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "ПАОК заб'є в 1-му таймі", представлений показником 1.71.

Коефіцієнтом 3.60 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Матвія Пономаренка.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.23.

Слідкуйте за матчем ПАОК — Динамо Київ на Football.ua.