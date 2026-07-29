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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27 ЛНЗ гостюватиме в Гента (перший матч — 0:0).

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 30 липня, на КАА Гент Арені в Бельгії. Початок — о 21:30 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде косовар Генц Нуза.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ріка Де Міла. Так, на перемогу Гента можна поставити з коефіцієнтом 1.46, тоді як потенційний успіх ЛНЗ оцінюється показником 6.83. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

Вихід бельгійців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.17, а українців — в 5.04.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Гент не програє + обидві команди заб'ють", представлений показником 2.14.

Коефіцієнтом 2.17 оцінена ймовірність того, що більшість голів буде в 2-му таймі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "ЛНЗ заб'є один гол". На нього можна поставити з показником 2.44.

Слідкуйте за матчем Гент — ЛНЗ на Football.ua.