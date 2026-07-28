Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Копенгаген — Полісся, facebook.com/fcpolissya
28 липня 2026, 18:35
У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27 Полісся гостюватиме в Копенгагена (перший матч — 3:3).
Матч-відповідь відбудеться в середу, 29 липня, на стадіоні Паркен у Копенгагені, Данія. Початок — о 20:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде чех Марек Радіна.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Бо Свенссона. Так, на перемогу Копенгагена можна поставити з коефіцієнтом 1.71, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 4.64. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.98.
Вихід данців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.35, а українців — в 3.17.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Копенгаген не програє + обидві команди заб'ють", представлений показником 1.95.
Коефіцієнтом 2.17 оцінена ймовірність того, що Копенгаген переможе в 1-му таймі.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал більше 1,5 у 2-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.84.
Слідкуйте за матчем Копенгаген — Полісся на Football.ua.