Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27 Полісся гостюватиме в Копенгагена (перший матч — 3:3).

Матч-відповідь відбудеться в середу, 29 липня, на стадіоні Паркен у Копенгагені, Данія. Початок — о 20:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде чех Марек Радіна.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Бо Свенссона. Так, на перемогу Копенгагена можна поставити з коефіцієнтом 1.71, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 4.64. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.98.

Вихід данців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.35, а українців — в 3.17.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Копенгаген не програє + обидві команди заб'ють", представлений показником 1.95.

Коефіцієнтом 2.17 оцінена ймовірність того, що Копенгаген переможе в 1-му таймі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал більше 1,5 у 2-му таймі". На нього можна поставити з показником 1.84.

Слідкуйте за матчем Копенгаген — Полісся на Football.ua.