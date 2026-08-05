Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27 Динамо Київ прийматиме Карабах.

Перший матч відбудеться в четвер, 6 серпня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 20:00 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде данець Мортен Крог.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ігоря Костюка. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2.23, тоді як потенційний успіх Карабаха оцінюється показником 3.14. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.53.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал більше 2,5", представлений показником 1.80.

Коефіцієнтом 2.47 оцінена ймовірність того, що Карабах заб'є один гол.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Динамо не програє + обидві заб'ють". На нього можна поставити з показником 2.21.

Слідкуйте за матчем Динамо Київ — Карабах на Football.ua.