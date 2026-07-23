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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27 ЛНЗ прийматиме Гент.

Перший матч відбудеться в четвер, 23 липня, на Казімеж Гурські Стедіум у Польщі. Початок — о 21:30 за київським часом. Головним арбітром протистояння буде швед Граніт Македонці.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ріка Де Міла. Так, на перемогу Гента можна поставити з коефіцієнтом 1.91, тоді як потенційний успіх ЛНЗ оцінюється показником 4.12. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.29.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Гент заб'є в 1-му таймі", представлений показником 1.91.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність того, що голи будуть в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Гент не програє й тотал більше 1,5". На нього можна поставити з показником 1.73.

Слідкуйте за матчем ЛНЗ — Гент на Football.ua.