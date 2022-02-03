Турция

61-летний специалист подпишет трехлетний контракт с турецким клубом.

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в скором времени возглавит турецкий Фенербахче, сообщает Haber Global.

По информации источника, 61-летний специалист уже провел переговоры с президентом клуба Али Кочем и стороны согласовали все условия сделки. Контракт с немецким специалистом будет рассчитано на три года.

Также отмечается, что оклад специалиста будут выплачивать клуб вместе со спонсорами.

Напомним, Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год.

В настоящее время Фенербахче набрал 37 очков после 23 туров и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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