Эрик Пулгар продолжит карьеру в Турции.
Эрик Пулгар, фото ФК Галатасарай
03 февраля 2022, 22:42
Фиорентина и Галатасарай оформили аренду опорного полузащитника Эрика Пулгара — сообщил официальный сайт "львов".
28-летний чилиец будет выступать в турецкой Суперлиге до окончания сезона-2021/22.
Эрик провел 38 матчей в составе национальной сборной Чили (4 гола) и выступал за Депортес Антафагаста (49 матчей во всех турнирах, 2 гола), Уриверсидад Католика (40, 8), Болонью (106, 10) и Фиорентину (80, 8).
Ранее сообщалось, что Галатасарай подписал Бафетимби Гомиса.