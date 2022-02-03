Фиорентина и Галатасарай оформили аренду опорного полузащитника Эрика Пулгара — сообщил официальный сайт "львов".

28-летний чилиец будет выступать в турецкой Суперлиге до окончания сезона-2021/22.

Эрик провел 38 матчей в составе национальной сборной Чили (4 гола) и выступал за Депортес Антафагаста (49 матчей во всех турнирах, 2 гола), Уриверсидад Католика (40, 8), Болонью (106, 10) и Фиорентину (80, 8).

Ранее сообщалось, что Галатасарай подписал Бафетимби Гомиса.