Турция

Кар'єра уругвайця може отримати неочікуваний поворот.

26-річний півзахисник Лукас Торрейра дуже скоро може перебратися до стамбульського Галатасараю. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Журналіст пише, що турецький клуб вже домовився з лондонським Арсеналом про трансфер, і тепер все залежить від рішення самого футболіста. Раніше з'явилася інформація, що Лукасу запропонували контракт за схемою 3+1 та зарплату у 3 мільйони євро на рік.

Зазначимо, що останній рік уругваєць провів в оренді в італійській Фіорентині. На його рахунку у минулому сезоні 35 матчів, 5 голів і 2 результативні передачі.

Також Романо повідомляє, що Арсенал може втратити Пабло Марі, яким цікавиться Монца.

Нагадаємо, голкіпер "канонірів" перебрався до Фулгема.