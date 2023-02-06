Україна

Товариський турнір розпочнеться 10 лютого.

Зимовий міжнародний турнір Winter Cup не зможе стартувати сьогодні через землетруси у Туреччині. Про це повідомив керівник One Pitch Group Олександр Денисов.

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині сталися два землетруси силою в 7,8 та 7,5 балів, через що постраждало та загинуло понад 1000 людей.

"У зв‘язку з трагічними подіями в Туреччині є пряма заборона на будь-які офіційні спортивні заходи, турніри та все інше.

А наш турнір – перш за все міжнародний. Зйомку ми робимо телевізійними камерами. Це все дуже серйозно. Цього зараз ніхто не дозволить робити.

Велике горе у країні – починати турнір було б помилкою. Ми прийняли рішення перенести старт турніру на 10 лютого", — сказав Денисов на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що матч-відкриття турніру мав пройти сьогодні. У ньому мали зіграти Полісся та Ворскла.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець Челсі Атсу опинився під завалами після землетрусів.