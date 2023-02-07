Турция

Також деталями поділився Фабріціо Романо.

Відомі італійські футбольні інсайдери повідомляють, що перехід скандального хавбека Роми Ніколо Дзаньоло до Галатасараю — вирішена справа. Зокрема, у своєму Твіттері доволі однозначно висловивися тезка гравця Ніколо Скіра, який натякнув про укладання контракту до 2027 року.

Фабріціо Романо у свою чергу розписав ще більше деталей.

"Ніколо Дзаньоло збирається вилетіти до Стамбула у вівторок вдень, щоб стати новим гравцем Галатасарая, якщо вранці все піде за планом із контрактами та документами. Включено положення про клаусула за 35 мільйонів євро; 20/22 млн євро зараз отримає Рома; зарплатня гравця — 3,5 млн зарплати на сезон; контракт — на 4 роки", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, що перша пропозицію Галатасарая Ромою була відхилена.

