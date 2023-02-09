Турция

"Дорія" у свою чергу підписала Хесе.

Гамбійський центральний оборонець Сампдорії Омар Коллі залишив італійську Серії А та перейшов до Бешикташу. Про це повідомили "блючерк'ятті" у своєму Твіттері.

Мова йде про постійну угоду, термін якої поки невідомий. Клуб із Генуї отримає за 30-річного екс-футболіста 2 з половиною мільйони євро, повідомляє Фабріціо Романо.

У нинішньому сезоні Омар провів 18 матчів та забив 1 м'яч. Коллі грав за "Самп" з літа 2018 року.

Відзначимо, що натомість у січневе трансферне вікно Сампдорія підписала захисника Удінезе Брама Нуйтінка.

Також Романо підтвердив перехід до "Дорії" екс-гравця Реалу та ПСЖ Хесе. Як повідомлялося кількома годинами раніше, іспанець вже пройшов медогляд.

Нагадаємо, що через страшний землетрус у Туреччині FIFA продовжило трансферне вікно у Туреччині до 18 лютого. Воно мало закінчитися 8 числа.