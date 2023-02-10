Італія

Нігерійський форвард забив у кожному матчі місяця, в якому грав, окрім одного.

Нападника Наполі Віктора Осімгена визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба EA SPORTS FIFA.

Минулого місяця 24-річний нігерієць провів п'ять матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив п'ять м'ячів, а також віддав одну гольову передачу. Він не зміг вразити ворота Інтера, але забив у матчах проти Сампдорії, Ювентуса (2), Салернітани та Роми.

За підсумками голосування Віктор, яким цікавиться Челсі, випередив Пауло Дібалу (Рома), Лаутаро Мартінеса (Інтер), Адемолу Лукмана (Аталанта) та Луїса Альберто (Лаціо).

Цього сезону Осімген провів 21 матч, у яких забив 17 голів та віддав чотири результативні передачі.

Після 21 туру Наполі набрав 56 очок та впевнено очолює турнірну таблицю Серії А, випереджаючи Інтер на 13 балів.