Бразильський захисник продовжить кар'єру у Туреччині.
Родріго Бекао, ФК Фенербахче
21 липня 2023, 09:43
Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Удінезе Родріго Бекао.
Угода із 27-річним бразильцем розрахована на п'ять років.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила близько 10 мільйонів євро.
Минулого сезону Бекао провів 28 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше Фенербахче посилив свій склад колишнім капітаном Аякса Душаном Тадичем.