Фенербахче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Удінезе Родріго Бекао.

Угода із 27-річним бразильцем розрахована на п'ять років.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Бекао провів 28 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше Фенербахче посилив свій склад колишнім капітаном Аякса Душаном Тадичем.