Туреччина

Джек не потрібен Гвардіолі.

Англійський Манчестер Сіті цього літа хоче продати 29-річного вінгера Джека Гріліша. Про це повідомляє турецьке видання Takvim.

За інформацією джерела, суперник донецького Шахтаря у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи стамбульський Бешикташ зацікавлений у трансфері одіозного англійця.

Зазначається, що керівництво "містян" має намір виручити за свого футболіста близько 30 млн. євро. Підкреслюється, що Гріліш також зацікавлений змінити команду під час цього трансферного вікна.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро. Нагадаємо, що Гріліш перейшов у Ман Сіті влітку 2021-го року за рекордні для "містян" 117,5 млн. євро.

Минулого сезону Джек Гріліш відіграв за Манчестер Сіті 32 матчі, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Гріліш може перейти в Ньюкасл.