Турецький футбольний клуб Бешикташ перебуває на фінальній стадії переговорів із захисником Кайлом Вокером-Пітерсом, який став вільним агентом після завершення контракту із Саутгемптоном. Фабріціо Романо повідомляє, що клуб сподівається найближчим часом офіційно оголосити про угоду з 28-річним англійським фулбеком.

🚨⚪️⚫️ Besiktas are in talks with Kyle Walker-Peters to join the club as free agent. Discussions ongoing with the fullback who’s available after he left Southampton. Besiktas are confident to get the deal done soon.



