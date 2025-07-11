Туреччина

Захисник з досвідом виступів у АПЛ може з’явитися в команді перед потенційним протистоянням з Шахтарем.

Турецький футбольний клуб Бешикташ перебуває на фінальній стадії переговорів із захисником Кайлом Вокером-Пітерсом, який став вільним агентом після завершення контракту із Саутгемптоном. Фабріціо Романо повідомляє, що клуб сподівається найближчим часом офіційно оголосити про угоду з 28-річним англійським фулбеком.

🚨⚪️⚫️ Besiktas are in talks with Kyle Walker-Peters to join the club as free agent. Discussions ongoing with the fullback who’s available after he left Southampton. Besiktas are confident to get the deal done soon.



[image or embed] — Fabrizio Romano (MIRROR) (@fabrizioromano.yopro20.com) 11 липня 2025 р. о 12:51

Вокер-Пітерс покинув Саутгемптон 30 червня після закінчення терміну контракту. У минулому сезоні він провів 35 матчів у всіх турнірах та разом з командою вилетів з АПЛ, посівши останнє місце.

Футболіст має досвід виступів у Англії, починаючи з 2017 року, дебютувавши у складі Тоттенгема під керівництвом Маурісіо Почеттіно. Він відомий своєю універсальністю та здатністю грати на обох флангах захисту.

Бешикташ минулого сезону зайняв третє місце в турецькій Суперлізі, і клуб прагне підсилити склад під керівництвом Уле-Гуннара Сульшера. Саме він відіграє ключову роль у підписанні Вокера-Пітерса.

У кар’єрі Кайла також є два виступи за національну збірну Англії у товариських матчах 2022 року.

Нагадаємо, що саме з Бешикташем може зустрітися донецький Шахтар в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Вчора "гірники" обіграли Ільвес з рахунком 6:0. Матч-відповідь відбудеться 17 липня у Фінляндії.