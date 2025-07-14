Англієць не зміг закріпитися у складі "орлів".
Алекс Окслейд-Чемберлен, Getty Images
14 липня 2025, 19:26
Турецький Бешикташ вирішив розлучитися з півзахисником Алексом Окслейдом-Чемберленом. Про це повідомляє YeniSafak.
За інформацією джерела, керівництво турецького клубу надало 31-річному англійцю статус вільного агента.
Також зазначається, що футболіст отримає 1,4 млн євро за дострокове розірвання контракту, розрахованого до літа 2026 року.
Минулого сезону Окслейд-Чемберлен провів 20 матчів, у яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Бешикташ може придбати Гріліша.