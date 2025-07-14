Туреччина

Англієць не зміг закріпитися у складі "орлів".

Турецький Бешикташ вирішив розлучитися з півзахисником Алексом Окслейдом-Чемберленом. Про це повідомляє YeniSafak.

За інформацією джерела, керівництво турецького клубу надало 31-річному англійцю статус вільного агента.

Також зазначається, що футболіст отримає 1,4 млн євро за дострокове розірвання контракту, розрахованого до літа 2026 року.

Минулого сезону Окслейд-Чемберлен провів 20 матчів, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ може придбати Гріліша.