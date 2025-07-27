Туреччина

ПСЖ отримав нову пропозицію за захисника, а сам гравець готовий залишитися в Туреччині на постійній основі.

Центральний захисник ПСЖ Мілан Шкрініар невдовзі може стати повноцінним гравцем Фенербахче.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, турецький клуб досяг домовленості з 30-річним капітаном збірної Словаччини щодо особистого контракту, який буде чинним до літа 2029 року.

Фенербахче вже надіслав парижанам покращену трансферну пропозицію, деталі якої наразі не розголошуються. У клубі Жозе Моурінью очікують на остаточне схвалення угоди з боку ПСЖ.

Шкрініар вже провів другу частину минулого сезону у складі Фенербахче на правах оренди, зігравши 23 матчі, в яких забив три голи та зробив два асисти. У ПСЖ не бачать словака в подальших планах, тож повноцінний трансфер виглядає логічним продовженням співпраці.

Контракт Шкріньяра з французьким клубом діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить 15 мільйонів євро.