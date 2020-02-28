Лига Европы

Николай Балецкий, Александр Александров и Александр Пузик — о победной ничьей дончан.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер сыграл 3:3 на выезде с Бенфикой и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция жребия.