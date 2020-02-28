Лига Европы 28 февраля 2020, 13:13 Матч Бенфика — Шахтер и обсуждение потенциальных соперников "горняков" — в новом подкасте Football.ua Николай Балецкий, Александр Александров и Александр Пузик — о победной ничьей дончан. ФК Шахтер 28 февраля 2020, 13:13 В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер сыграл 3:3 на выезде с Бенфикой и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция жребия. Команды Бенфика Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте