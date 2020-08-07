Лига Европы

Гендиректор "горняков" надеется на положительный успех подопечных Луиша Каштру в следующих стадиях еврокубка.

Шахтер продолжает свой путь в Лиге Европы. Команда Луиша Каштру в Киеве разгромила Вольфсбург в заключительные минуты встречи и пробилась в четвертьфинал второго по силе клубного еврокубка (3:0). Следующим соперником "горняков" станет швейцарский Базель, который вышел победителем из противостояния с другим немецким клубом — Айнтрахтом.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался об игре донецкого клуба против Вольфсбурга и оценил перспективы команды в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Прежде всего хочу поздравить президента клуба, тренерский штаб, футболистов, а главное – болельщиков с выходом Шахтера в 1/4 финала Лиги Европы. Это матч исторический, ведь мы никогда ранее на своем поле не обыгрывали немецкие команды со счетом 3:0! Для нас это особенное событие.

"Если говорить об игре, то за все время, что я работаю в Шахтере, первый раз наблюдал такой поединок, когда мы, создавая столько моментов, не могли воспользоваться ими фактически до последних минут матча. Стартовые минут семь-восемь получились нервозными, а потом Шахтер полностью взял игру под свой контроль. Могли забивать мячей пять до красной карточки Хочолавы. А когда произошло то удаление, снова появилась нервозность. Однако, когда составы уравнялись, мы полностью контролировали игру".

"Итоговый счет 3:0, считаю, справедливый. Хотя по большому счету забитых голов могло быть и больше. Для нас это была очень важная игра. И думаю, что эмоционально она удовлетворила всех болельщиков. Были и забитые голы, и красные карточки, и отмененный пенальти. В целом матч получился интересным как для специалистов, так и для болельщиков".

"Дальше мы будем бороться. Считаю, Шахтер должен выходить в полуфинал. По игре, которую показывала команда в противостоянии с Вольфсбургом, мы этого, на мой взгляд, заслуживаем. Играли отлично. Демонстрировали атакующий, красивый футбол. Такое ощущение, что все было расписано как по нотам. Дай Бог, чтобы такую целостность мы сохранили и в матче с Базелем. Уверен, что если будем играть так же, то добьемся положительного результата", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Вольфсбург вы можете на Football.ua. В случае успешного результата в поединке с Базелем, подопечные Луиша Каштру сыграют в полуфинале против победителя пары Интер — Байер.