Лига Европы

Главный тренер "фармацевтов" дал комментарий перед поединком против Интера.

Петер Бос обещает, что команда справится с кадровыми потерями, а также понимает силу Интера, но его подопечным никто не страшен.

"Мы справимся с отсутствием [Чарльза] Арангиса. Очень жаль, что Чарли пропускает этот матч, потому что это очень хороший и важный игрок. Но я думаю, что в прошлом мы показали, что можем найти ему достойную замену, когда он не играет.

Мы никого не боимся, но всегда уважаем своих соперников и знаем, что Интер — сильная команда. Мы видели это в серии А и, конечно, в Лиге Европы тоже. Так что у них хорошая команда, но мы можем ее пройти. У нас команда, которая всегда забивает голы — в каждом матче и против каждого соперника.

Надим [Амири] вернулся в строй. Что касается Карима [Белльараби], то мы еще посмотрим сегодня на заключительной тренировке, готов ли он на сто процентов. Ведь лишь тогда он сможет попасть в состав", — приводит слова Боса официальный сайт УЕФА.

Матч Интер — Байер состоится в понедельник, 11-го августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.