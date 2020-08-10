Лига Европы

Тренер Севильи Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги Европы против Вулверхэмптона.

Хулен Лопетеги считает, что обеим командам в четвертьфинале придется действовать на максимуме возможностей.

"Все понимают, что ради успеха в матче против Вулверхэмптона от нас потребуется действовать сконцентрировано и на максимуме возможностей, – цитирует тренера Севильи официальный сайт УЕФА. – Но и мы постараемся использовать все свои сильные стороны, чтобы создать проблемы сопернику. Так что можно не сомневаться, что каждому придется действовать на пределе".

"Мы полностью готовы к игре. Мы знаем, что от нас требуется, и постараемся этого добиться. В принципе, все то же самое, что и на протяжении всего сезона: играть на пределе и добиваться результата".

Матч Вулверхэмптон — Севилья состоится во вторник, 11 августа, в Дуйсбурге. Начало в 22:00 по киевскому времени.